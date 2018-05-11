إصابة طفل فلسطيني بجراح حرجة برصاص العدو الاسرائيلي شرق البريج في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2018 - 16:31
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إصابة طفل فلسطيني بجراح حرجة برصاص العدو الاسرائيلي شرق البريج في قطاع غزة
منذ 32 mins
11 May، 2018
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