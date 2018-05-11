القوات المسلحة الايرانية ستسوي تل ابيب وحيفا بالتراب اذا ارتكب الكيان الصهيوني حماقة ضد الجمهورية الاسلامية”.

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت السيد احمد خاتمي ان “القوات المسلحة الايرانية ستسوي تل ابيب وحيفا بالتراب اذا ارتكب الكيان الصهيوني حماقة ضد الجمهورية الاسلامية”.

وقال السيد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة إن “انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ومزاعم ترامب حول ايران هي مسألة قدمت لنا دروسا وعِبَر ومن بينها انه يجب عدم الثقة بالاعداء لان الذي ليس له دين ومبدأ فلن يكون ملتزما بالمبادئ ولا ينفذ تعهداته”.

واشار السيد خاتمي الى ان “أعداء ايران لا يحترمون اي قانون ومعاهدة لذلك يجب ان يتحلى الشعب الايراني باليقظة والحذر لان الاعداء كلهم من فصيلة واحدة”.

المصدر: مهر