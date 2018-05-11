استشهدت امرأة وأصيبت طفلة الجمعة بنيران قوى العدوان السعودي الاميركي في مديرية المتون بمحافظة الجوف اليمنية.

واكد مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان استهدفت منازل المواطنين في مديرية المتون بالأسلحة الثقيلة ما أدى الى استشهاد امرأة وإصابة طفلة وتضرر عدد من منازل ومزارع المواطنين”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان استهدف مبنى المحكمة في مديرية رازح الحدودية بغارة جوية، كما استهدف بغارة أخرى منزل مواطن في منطقة آل بيان بمديرية سحار، فيما عاود استهداف منطقة بني معاذ بغارة جوية”.

وقد استشهد وأصيب عشرات المواطنين خلال الساعات الماضية في غارات لطيران العدوان على الأزرقين ومنطقة ضحيان بمحافظة صعدة.

المصدر: موقع انصار الله