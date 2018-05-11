نظمت لائحة “الأمل والوفاء” حفل استقبال حاشد للمهنئين بفوز أعضائها في الانتخابات النيابية، في قاعة الأسد بالمكتبة العامة في الهرمل، في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن ، النائبين علي المقداد والوليد سكرية، النواب المنتخبين: جميل السيد ابراهيم الموسوي وإيهاب حمادة، مدير مديرية العمل البلدي لحزب الله في البقاع حسين النمر.

تقدم المهنئين رؤساء بلديات المنطقة ، علماء الدين، عوائل الشهداء، ممثلو العشائر والعائلات، وحشد من أهالي قضاء الهرمل. وتخلل الحفل كلمات وقصائد بالمناسبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام