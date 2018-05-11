استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بشدة “العدوان الإسرائيلي على سوريا في انتهاك فاضح وسافر للأعراف والمواثيق الدولية ” مشيرا الى انه “يستهدف موقع سوريا ودورها في تصديها لمشروع إخضاعها وضرب وحدتها واستقرارها، ويندرج في خانة رفع معنويات العصابات الارهابية التي تدعمها اسرائيل وحلفاؤها، وهي رد فعل على انجازات الجيش السوري في دحر الارهاب التكفيري عنها”.

ورأى ان “هذا العدوان يؤكد مجددا ان اسرائيل هي مصدر الشر والعدوان في منطقتنا، كما يكشف عن حجم المؤامرة التي تتعرض لها سوريا وشعبها وجيشها ومؤسساتها، وأفضل رد على هذا العدوان هو احتضان الشعب السوري لجيشه الذي كان ولا يزال عنوان عزة سوريا وكرامتها ووحدتها، وعلى السوريين ان يقفوا خلف جيشهم ليظل هذا الجيش الدرع الذي يقي سوريا المخاطر والعدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام