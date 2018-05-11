أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، ان الكرملين لا يعلق على تصريحات مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري فلاديمير كوجين، بأن روسيا لا تخطط لتوريد منظومة “اس-300” الى سوريا، مؤكدا أن “ربط هذه التصريحات بزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي الى موسكو أمر غير صحيح”. وقال بيسكوف “لا أريد التعليق على تصريحات كوجين. كوجين شخص يشرف على نشاط لجنة التعاون العسكري التقني، ولا أفهم لماذا يجب علي التعليق. كل شيء ورد بوضوح”. واضاف “لم يتم الاعلان عن مثل هذه التوريدات ابدا. لكن قيل بعد الضربات ان روسيا تترك لنفسها حق القيام بما تراه ضروريا”. وشدد على انه لا يجوز ربط التصريحات بزيارة نتنياهو الاخيرة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية