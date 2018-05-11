صرح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، اليوم جمعة، بأن باكستان تعتزم فرض قيود على تنقلات الدبلوماسيين الأميركيين الذين يعملون في البلاد، وذلك ردا على تحرك مماثل من قبل القيادة الأميركية. وقال محمد فيصل في مؤتمر صحفي تم نشر محتواه على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية الباكستانية:”سيتم فرض التقييدات بتاريخ 11 أيار/مايو الحالي، وعلي أساس متبادل. ومع ذلك فإن المباحثات بين الطرفين حول هذه المسألة ما زالت مستمرة.” يذكر أنه سبق وأفيد، بأن واشنطن تستعد لفرض تقييدات على تنقلات الدبلوماسيين الباكستانيين العاملين في الولايات المتحدة. وتعد هذه الخطوة كرد على قرار إسلام أباد الذي تم بموجبه فرض حظر على توجه أعضاء البعثات الدبلوماسية الأميركية إلى ميناء كراتشي، وما أطلق عليه اسم منطقة القبائل.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية