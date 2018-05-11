أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، عن قلق بلاده إزاء الأوضاع المترتبة حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن قرار الولايات المتحدة بشأن القدس أوصلها لطريق مسدود. وقال لافروف، خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، “يقلقنا جدا وضع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، إنها في طريق مسدود، مع العلم أن المأزق يصبح أعمق فأعمق، خصوصا على ضوء قرارات الولايات المتحدة المعروفة بشأن القدس”. وأشار لافروف، إلى أن موسكو قلقة من محاولات تغيير تركيبة الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط بشكل يسمح بـ “إزاحة القضية الفلسطينية إلى الخلفية” وتهميشها.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية