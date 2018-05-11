قاسمي : الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على الاراضي السورية تشن بذرائع مصطنعة وواهية ولا اساس لها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2018 - 13:33
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السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين الإثنين الساعة 5 عصرا في مجمع شاهد_ طريق المطار
قاسمي : الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على الاراضي السورية تشن بذرائع مصطنعة وواهية ولا اساس لها
منذ 1 ساعة
11 May، 2018
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