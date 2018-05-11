أعلن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، اليوم الجمعة، أن بلاده تتفاوض مع روسيا والصين بشأن الاتفاق النووي مع إيران، لافتاً في الوقت عينه الى أنه “لا يوجد حديث حول الاتحاد ضد الولايات المتحدة”. وقال التماير،على أثير قناة “دي أل اف” الألمانية، “الولايات المتحدة لا تزال شريكنا في حلف شمال الأطلسي [ الناتو] ، لدينا علاقات اقتصادية وثيقة وجيدة للغاية بين الولايات المتحدة وأوروبا وألمانيا “.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين “السداسية الدولية” الرعاة الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب، استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذا الاتفاق. هذا وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت نفسه، في جميع التقارير العشرة [ التي قدمتها بهذا الخصوص]، امتثال إيران للاتفاقيات في إطار الاتفاق النووي. وأكدت ذلك أيضاً، كل البلدان الأخرى التي تفاوضت على هذا الاتفاق مع طهران.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية