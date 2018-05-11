أعلن مركز الاعلام الأمني العراقي في بيان له، عن اعتقال 5 مسؤولين من الصف الأول في تنظيم “داعش” وقتل 40 آخرين في عملية نوعية كبرى في الاراضي السورية، لافتاً الى أن تلك القيادات شاركت في الاعتداء على مدينتي الأنبار والموصل.

وأضاف المركز، أن المعتقلين هم كل من “صدام عمر يحيى الجمل الملقب ابو رقية الانصاري وما يسمى أمني ولاية الفرات والمسؤول الثوري للواء الشرقية، و محمد حسين حضر الملقب ابو سيف الشعيطي وما يسمى أمير قاطع الميادين، وعصام عبد القادر عاشور الزوبعي الملقب ابو عبد الحق العراقي ما يسمى مسؤول القوة الضاربة لفرقة الفتح، وعمر شهاب حماد الكربولي الملقب ابو حفص الكربولي ما يسمى مسؤول استخبارات ولاية الفرات ومسؤول في قاطع الميادين، واسماعيل علوان سلمان العيثاوي الملقب ابو زيد العراقي احد معاوني البغدادي ورئيس لجنة تقييم المناهج في داعش”.

وأوضح المركز، أن “عملية القاء القبض عليهم جرت داخل الاراضي السورية، في المنطقة الحدودية مع العراق، اثر عملية استخبارية نوعية”، مبيناً أن “التحقيق معهم استخلص معلومات مفصلة، بُني عليها تنفيذ ضربة جوية استهدفت اجتماعا لما يسمى هيئة الحرب في داعش، ادّت لمقتل ما يقرب من ٤٠ مسؤولاً، على رأسهم عمر عبد حمد الفهداوي الملقب ابو طارق الفهداوي مسؤول هيئة الحرب، وأبو وليد السيناوي “والي ولاة الشام”، و ابو اسلام الكردي “أمني الشام”، وأحمد يحيى زيدان الملقب أبو حسن العسكري المسؤول العسكري لـ “ولاية الفرات”، إضافةً الى مسؤولين آخرين”.

المصدر: موقع السومرية نيوز