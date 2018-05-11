هبطت أسعار النفط يوم الجمعة متراجعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات الذي سجلته في الجلسة السابقة على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض وشيك في الصادرات الإيرانية جراء عقوبات أمريكية.

وتخطط الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران التي تنتج نحو أربعة بالمئة من إمدادات الخام العالمية، بعد أن انسحبت واشنطن من اتفاق جرى التوصل إليه في أواخر 2015 حد من طموحات طهران النووية مقابل رفع عقوبات أوروبية وأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، عن التسوية السابقة. وسجل برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 78 دولارا للبرميل في اليوم السابق.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.21 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 يوم الخميس عند 71.89 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز