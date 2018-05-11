اصدرت الحكومة الإيرانية بياناً للرد على خروج امريكا غير الشرعي من الاتفاق النووي مؤكدة فيه انه لن يتم التفاوض حول اي بند من بنود الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال.

وقالت البيان إن الحديث السخيف الذي اطلقه ترامب ضد شعب إيران العظيم ينم على جهله واتهاماته الواهية واللاعقلانية والتي لا اساس لها ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ومن المؤسف ان شخص مثله يحكم الولايات المتحدة الامريكية المتحضرة.

واشار البيان إن ما قام به رئيس الولايات المتحدة هذا ليس منحصراً بالاتفاق النووي فحسب وانما هو جزء من سياسة نكث العهود ومخالفة المعاهدات التي تتحلى بها الولايات المتحدة في هذه الفترة، والتي تتضمن الخروج من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية المحيط الهادئ.

واعتبر البيان إن انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي سيؤدي بها الى خسارة ثقة العالم بها وسيعرض النظام القانوني العالمي لخطر جدي.

وشدد البيان على ان إيران التزمت بتعهداتها الدولية ، وهذا ما اعترفت به الامم المتحدة في 11 تقرير لها بهذا الخصوص.

وشدد البيان على انه إذا لم يتم علاج انسحاب أمريكا وتأمين المصالح الكاملة لشعب إيران كما حددها قائد الثورة في خطابه امس الاربعاء فان ايران سوف تمارس حقها القانوني في التصرف بالطريقة التي تصب في مصلحتها. وان الأطراف الأخرى وخاصة الدول الأوروبية الثلاث، ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ الاتفاق النووي والالتزام به.

ونوه البيان الى انه يتعين على وزير خارجية البلاد كما أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية في 8 من الشهر الجاري، متابعة الخطوات اللازمة لتأمين الضمانات اللازمة من بقية اطراف الاتفاق والشركاء الاقتصاديين للبلاد وتقديم تقرير فوري بهذا الشأن. كما ينبغي على رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية توفير جميع الاستعدادات للدخول في عملية التخصيب الصناعي دون أي قيود واستخدام أحدث التطورات في أبحاث وتطوير الأسلحة النووية في البلاد .

المصدر: وكالة مهر