رفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 250 في المئة، على أن يبدأ سريان الزيادة من صباح الجمعة، وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار التذاكر في أقل من عام.

وجاء في بيان لوزارة النقل إن “سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة”، معللة ذلك بأن الإجراء يأتي في إطار “تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق”.

وقالت الوزارة في بيانها “يوجد عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016- 2017 و 2017- 2018، يبلغ 94 %، وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ 618.6 مليون جنيه”.

واستثنت الوزارة من الزيادة أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وستبقى كما هي، فاشتراك الطلبة بـ 33 جنيها لـ 25 محطة، و41 جنيها لـ 35 محطة، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة 22 جنيها لـ 25 محطة، و27 جنيها لـ 35 محطة، وأسعار اشتراكات كبار السن 135 لـ 35 محطة، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال ثلاثة أشهر.

وتعمل شبكة مترو الأنفاق بنظام التذكرة الموحدة، وقيمتها جنيهان.

وأثارت الحكومة غضب الكثير من المصريين الذين يعوزهم ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو من عام 2017.

المصدر: وكالات