وقع الرئيس الأرمني أرمين ساركسيان مرسوما بإقالة قائدي الشرطة وجهاز الأمن الوطني في البلاد بمقترح من رئيس الوزراء الجديد نيكول باشينيان.

ووافق الرئيس على مقترح رئيس الوزراء، الذي يشرف على الشرطة وجهاز الأمن حسب التشريعات الأرمنية، بإقالة مدير جهاز الأمن الوطني غيورغي كوتويان وقائد الشرطة فلاديمير غاسباريان.

وبعد ذلك وقع رئيس الدولة مرسوما بتعيين نائب قائد شرطة العاصمة يريفان، فاليري أوسيبيان، ونائب رئيس مديرية جهاز الأمن الوطني في يريفان، أرتور فانيتسيان، في منصبي قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن على التوالي.

وانتخب زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا للوزراء يوم الـ 8 مايو الجاري بعد نحو شهر من الاحتجاجات على انتخاب الرئيس السابق سيرج ساركسيان رئيسا للحكومة. وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة ساركسيان وحكومته، وأعلن الحزب الجمهوري التابع له انتقاله إلى المعارضة.

المصدر: وكالات