اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الخميس أن الوضع أصبح “خطيرا جدا” في الشرق الأوسط من جراء التداخل بين “المسألتين السورية والإيرانية”.

وقال لودريان في حديث لتلفزيون “بي إف إم”، “إنه وضع في منتهى الخطورة”، مشيرا إلى أن الوضع “في المنطقة كان مزعزعا للغاية مع الحرب في سوريا، وقد أدى إعلان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا (المتعلق ببرنامج إيران النووي) إلى تأجيج زعزعة الاستقرار”.

وتابع لودريان “ما كان يخشى حدوثه، بدأ يتحقق، المسألة السورية والمسألة الإيرانية بدأتا تتداخلان، ما يؤدي إلى وضع شديد التوتر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية