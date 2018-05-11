أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أن الجمهورية الإسلامية بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية، لكنها قادرة على الاستغناء عنها في حال رفض الأجانب الاستثمار فيها.

وقال زنكنه في حديث للتلفزيون الإيراني “إذا قام الأجانب بالاستثمار في إيران، فهذا سيسرع وتائر تطوير قطاعنا النفطي، ولكن إن لم يقوموا بذلك فإننا لن نموت”.ىوأضاف أنه يفضل مستوى مستقرا لأسعار النفط عند الـ 65 دولارا مقابل البرميل.

هذا، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. كما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستعيد فرض العقوبات على إيران، وخاصة على القطاع النفطي الإيراني. ومن المقرر أن تتخذ الإجراءات بهذا الخصوص في غضون 180 يوما.

المصدر: وكالة رويترز