أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية بلغت 78%، مؤكدة استمرار تصويت العراقيين في الخارج ولليوم الثاني.

وشمل التصويت الخاص عناصر الشرطة والأمن والجيش والبيشمركة، إلى جانب الراقدين في المستشفيات ونزلاء السجون.

وأكدت المفوضية في بيانها، أن عدد المشاركين في التصويت الخاص، بلغ 700 ألف شخص في عموم العراق من أصل 943 ألفا.

وأضافت أن العملية جرت تحت مراقبة أكثر من 5 آلاف مراقب تابع للكيانات السياسية المختلفة.

من جهة أخرى لا يزال تصويت العراقيين في الخارج مستمر، الذي يستمر ليوم غد الجمعة.

وفي سياق متصل، أكدت المفوضية أن البلاد ستدخل الجمعة مرحلة الصمت الإعلامي، ابتداء من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بغداد.

المصدر: روسيا اليوم