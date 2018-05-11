نعت وزارة الخارجية السودانية القنصل النيجيري في الخرطوم حبيبو ألمون، الذي عثر عليه مقتولا داخل مسكنه في العاصمة السودانية.

وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، أن الدبلوماسي توفي “إثر اعتداء آثم”. وأعربت الخارجية عن مواساتها لحكومة وشعب نيجيريا والسفارة النيجيرية في الخرطوم ولأسرة الفقيد.

وأفادت الوزارة بأن “فريقا من دائرة المباحث والجنايات في ولاية الخرطوم قد انتقل لمقر الفقيد وقام بالإجراءات اللازمة وفقا للقانون”، وذلك بحضور مدير دائرة المباحث والجنايات في ولاية الخرطوم وغيره من المسؤولين في وزارة الخارجية والهيئات الأمنية السودانية.

وأكدت الخارجية أنه “تم توقيف بعض المشتبه بهم، وبعد التحقيق معهم تبين أن الجريمة قد وقعت لدوافع فردية وليست لها أي دوافع أخرى” .

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع مع السلطات المختصة والسفارة النيجيرية في الخرطوم جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: وكالات