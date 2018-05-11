أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الجيش الوطني دمر أوكارا ومخابئ وقنابل يدوية الصنع ومعدات تفجير تعود لمسلحين في مدن تبسة وباتنة وسكيكدة شمال شرقي البلاد.

وأوضحت الوكالة أن وحدات من الجيش وصلت إلى المخابئ إثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة في المدن المذكورة، كشفت ودمرت من خلالها 12 مخبأ و23 قنبلة ومعدات قتالية ومواد غذائية وأغراض أخرى.

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الدفاع الوطني جاء فيه “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة بكل من تبسة وباتنة وسكيكدة والمدية، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 مايو اثني عشر مخبأ للإرهابيين و23 قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من “عين قزام وبرج باجي مختار” ثلاثة تجار مخدرات وسبعة مهربين وضبطت 20 كيلوغرام من الكيف المعالج و1970 قرصا مهلوسا وأربع مركبات رباعية الدفع و5.7 أطنان من المواد الغذائية و12 مولدا كهربائيا و12 مطرقة ضغط”.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني “ستة تجار مخدرات، وحجزت 56 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من بجاية وتلمسان، في حين أوقفت مفرزة أخرى في ورقلة تاجر مخدرات بحوزته 8600 قرص مهلوس”.

المصدر: وكالات