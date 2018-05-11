اكتمل اليوم الخميس إخراج المسلحين من آخر جيب كان خاضعا لسيطرتهم جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وغادرت آخر دفعة متكونة من 37 حافلة تقل مسلحين رفضوا التسوية مع أفراد عائلاتهم بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا جنوب دمشق متوجهين إلى شمال البلاد، وذلك بالتوازي مع العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها وحدات من الجيش على الأطراف الشمالية للحجر الأسود تمهيدا لإعلان جنوب دمشق خاليا من الإرهاب تماما.

وتستعد الشرطة إلى دخول البلدات الثلاث يوم غد الجمعة.

وبذلك، لا يزال جيب قرب مدينة حمص هو الوحيد المحاصر المتبقي في قبضة المسلحين في البلاد، على الرغم من أن فصائل المعارضة المسلحة لا تزال تسيطر على مساحات من الأراضي في شمال غرب وجنوب غرب سوريا.

المصدر: وكالات