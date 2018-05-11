أفاد مصدر في إدارة الرئاسة التركية، بأن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا هاتفيا قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المصدر قوله “اليوم أجرى رئيسنا رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. ناقشا قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.. وبالإشارة إلى خطأ هذا القرار، أكدا حقيقة أن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، تعتبر نجاحا دبلوماسيا يجب الحفاظ عليه”.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد أعرب الرئيسان “عن القلق من التوتر المتصاعد في سوريا خلال الأيام الأخيرة”.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة ضد إيران، بما فيها فرض عقوبات على 6 أشخاص على صلة بقوة القدس التابعة للحرس الثوري و3 مؤسسات إيرانية.

المصدر: وكالات