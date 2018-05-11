أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على بذل الجهود مع الأطراف الكردية الأخرى لتشكيل كتلة “قوية” في مجلس النواب العراقي.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة في الإقليم، فإن بارزاني ولدى استقباله سفير الولايات المتحدة في العراق دوغلاس سيليمان، أعرب عن أمله “في أن تبدأ الأطراف العراقية بعد الانتخابات بحوار جاد لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والأمني والتنمية الاقتصادية في البلد”.

من جهته، أشار السفير الأمريكي سيليمان، إلى “أهمية وحدة الصف بين الأطراف الكردية، وأن تلعب دورا مشهودا في إنجاح الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة”.

يذكر أن الانتخابات النيابية العراقية ستجري في 12 من مايو الجاري، لاختيار أعضاء مجلس النواب في دورته الرابعة.

المصدر: وكالات