دعت اللجان الشعبية لمسيرات العودة للانتفاض وللمشاركة الفاعلة غداً الجمعة ضمن فعالية “جمعة النذير” في الضفة الغربية المحتلة، والاشتباك مع الاحتلال بالحجارة والمولوتوف وكل الوسائل الممكنة في كافة نقاط التماس.

ففي رام الله دعت اللجان للتوجه لمناطق بيت إيل، ونعلين، والنبي صالح، وبلعين، والمزرعة الغربية، وبرقا وسلواد، وكل البلدات والمناطق القريبة من نقاط التماس.

وفي محافظة القدس دعت اللجان للخروج في مناطق قلنديا والعيزرية وأبو ديس ومخيم شعفاط، والاشتباك مع قوات الاحتلال في تلك المناطق وغيرها من المناطق، كما أكدت على المشاركة في كافة الفعاليات والمسيرات في محافظات القدس والمسجد الأقصى.

وفي طولكرم دعت اللجان، الشباب الفلسطيني للتوجه لمنطقتي الخضوري ومصانع الجيشوري للاشتباك مع قوات الاحتلال فيها، بينما دعت في نابلس للتوجه لمنطقتي حوارة وبيتا.

وفي جنوب الضفة، تركزت الدعوات في كل من باب الزاوية والعروب في محافظة الخليل، وتقوع والمدخل الشمالي لمحافظة بيت لحم.

وأكدت اللجان الشعبية على ضرورة أن يشارك الكل الفلسطيني في أحداث النكبة، سواء في المدن أو البلدات القريبة من الشوارع الالتفافية ومستوطنات الاحتلال.

كما أوضحت أن الفعاليات والمواجهات ستستمر من “جمعة النذير” وصولا ليوم النكبة منتصف الشهر، داعية الشباب الفلسطيني لأن يكون لهم دورهم في إفشال المؤامرات التي تحاك للقضية، والتصدي للاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا، واسترداد الحقوق المسلوبة التي يعانيها شعبنا منذ النكبة قبل 70 عاما.

المصدر: فلسطين اليوم