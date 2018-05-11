دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني للنفير العام في جمعة النذير وإعلان الغضب رفضاً للمخططات التي تستهدف الحقوق والثوابت.

وقال الحركة في بيان “جمعة جديدة من أيام الثورة والغضب التي تقترب من ذكرى أبشع جريمة شهدها التاريخ البشري، عندما أقامت عصابات الصهاينة الغرباء المعتدين كيانها الغاصب على أنقاض البيوت والأحياء والمدن والقرى التي دمرها الإرهاب اليهودي المدعوم من القوى الاستعمارية”.

وأضاف “تتوالى المؤامرات ويتواصل العدوان بكل صوره وأشكاله في محاولة لكسر حالة الصمود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وفيما تحتفي سفارات العدو ببعض العواصم (في تطبيع سافر وفاضح) بذكرى تهجير شعبنا واحتلال أرضنا، وفيما يبشر سفراء الإرهاب والعدوان بقرب فتح مزيد من السفارات في عواصم العرب والمسلمين ، يصر الشعب الفلسطيني على المضي غير مكترث بمن خذله ومن خالفه ، مدافعاً عن مسرى رسول الله وعن بيت المقدس وأكنافها في وجه المؤامرة التي يراد منها تصفية وإنهاء الحق العربي والإسلامي في مدينة القدس واعتبارها عاصمة للكيان اليهودي، متابعةً “أمام هذه المؤامرة يقف الشعب الفلسطيني بلحمه وعظمه وصدور أبنائه العارية متصدياً لتحالف الشر الذي يستهدف حقنا الثابت والمقدس في القدس”.

ودعت الحركة أبناء شعبنا ليوم يكون يوم غدٍ الجمعة 11 مايو 2018 يوم غضب وملحمة ووحدة وصمود في وجه المخططات التي تستهدف القدس واللاجئين وحق العودة ومشروع المقاومة.

وبدأ الفلسطينيون في الـ 30 من شهر آذار/مارس الماضي، “مسيرات العودة” بالتزامن مع ذكرى “يوم الأرض”، التي من المقرّر أن تبلغ ذروتها في الـ 15 من أيار/مايو الجاري الذي يصادف ذكرى “النكبة”، للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

المصدر: فلسطين اليوم