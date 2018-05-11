بارك مجلس أمناء حركة التوحيد الاسلامي في بيان، “التصدي البطولي للعدوان الصهيوني على سوريا من الدفاعات الجوية السورية”، مشيدا بإطلاق “صليات من الصواريخ في اتجاه الكيان الاسرائيلي سواء في الجولان المحتل او في شمال فلسطين المحتلة”، مؤكدا أن اللغة الوحيدة التي تفهمها تل ابيب ومن وراءها هي لغة الحرب والمواجهة”.

وشجب المجلس “استهداف الشعب السوري من الصهاينة او الاميركيين بالقصف الجوي تارة، وبالصواريخ البالستية تارة أخرى”، مشددا على أن “خيار الاحرار في هذا العالم لا بد أن يكون الجهاد والمقاومة، فهو السلاح الأمضى في زمن التواطؤ الرسمي العربي الذي أمسى يرفع شعار التطبيع في شكل علني وفاضح مع إسرائيل، في مواكبة وقحة لمؤامرة القرن المزعومة”.

وختم: “لسان حال أمتنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى بات يطالب بمقاومات تنطلق بالتزامن من مختلف دول الطوق في اتجاه تحرير القدس وسائر الاراضي المحتلة، وهذا بالتأكيد لن يتيح الفرصة للكيان الصهيوني بالتفرد او باستضعاف دولة بذاتها او حركة جهادية على تماس به، وهذا وعد الآخرة الذي لا شك فيه ولا ريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام