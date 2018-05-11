اعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن قصف مواقع “مهمة” لتنظيم “داعش” بالمدفعية داخل الأراضي السورية. وقالت الهيئة في بيان صحفي إن “مدفعية اللواء 29 في الحشد الشعبي استهدفت، مساء اليوم، مواقع مهمة لتنظيم داعش في قرية العطاشنة داخل الأراضي السورية بعد رصد تحركات لعناصر التنظيم الإرهابي”. وأضافت الهيئة، أن “القصف المدفعي حقق إصابات مباشرة”.

يذكر ان تنظيم “داعش” المتواجد ب‍سوريا يقوم بين فترة واخرى بالهجوم على مواقع القوات الامنية والحشد الشعبي قرب الحدود العراقية، فيما تتمكن تلك القوات من احباط هذا الهجمات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة.

المصدر: الاعلام الحربي