فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 10-5-2018.

ـ أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تصدي منظومات الدفاع الجوي السوري للعدوان الإسرائيلي الجديد، وتدميرها لقسم كبير من صواريخ العدوان الإسرائيلي التي استهدفت فجر اليوم عددا من المواقع العسكرية، ما يؤكد مرة جديدة يقظة رجال الجيش السوري وجاهزيتهم للدفاع عن عزة الوطن وسيادته ضد أي عدوان.

وقالت القيادة العامة للجيش: إنه “بكفاءة نوعية وجهوزية عالية تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية فجر اليوم والتي كانت تستهدف عددا من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه”. وأضافت أن “وصول القسم المتبقي من الصواريخ تسبب بارتقاء 3 شهداء وإصابة اثنين آخرين بجراح إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية”. وأكدت، أن مثل هذه الاعتداءات السافرة لن تؤدي إلا لتحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الإرهاب على كامل الأراضي السورية، وإلى مزيد من الإصرار على استمرار قواتنا المسلحة الباسلة بالقيام بواجبها المقدس في الدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه على الوجه الأكمل والقضاء على الإرهاب بمختلف مسمياته وأشكاله وأذرعه في الجمهورية العربية السورية. وجددت القيادة العامة للجيش “جهوزيتها للتصدي لأي عدوان بكل مسؤولية وحزم” مشددة في الوقت ذاته على “عقم أي محاولات لدعم الإرهاب المتداعي تحت ضربات جيشنا”.

ـ نقلت “قناة المنار” اللبنانية، عن مصادر ميدانية أنَّ الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجولان المحتل أدت إلى خسائر يتكتم عليها العدو “الإسرائيلي”.

دمشق وريفها:

ـ دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا بريف دمشق، بعد إخراج آخر دفعة من المسلحين الغير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى شمال سوريا، وبذلك أصبحت البلدات الثلاث بريف دمشق الجنوبي خالية من المسلّحين.

القنيطرة وريفها:

– تصدت المضادات الجوية السورية لصواريخ “إسرائيلية” في أجواء مدينة البعث بريف القنيطرة، كما أطلق العدو “الإسرائيلي” في وقت سابق عدة قذائف باتجاه المدينة لم تسفر عن وقوع إصابات.

دير الزور وريفها:

ـ أُصيب طفل إثر انفجار لغم به من مخلَّفات تنظيم داعش في بلدة الكشكية بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ أعدم مسلحو داعش 5 مدنيين، قرب بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

ـ انتشرت عدة آليات مصفحة ومفخخة لمسلَّحي داعش، عند أطراف بلدة الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بالتزامن مع رفع مسلَّحي داعش السواتر الترابية في المناطق المتبقية تحت سيطرتهم بالريف الجنوبي الشرقي لدير الزور.

درعا وريفها:

ـ ألقت الطائرات المروحية السورية، منشورات فوق بلدتي داعل وطفس بريف درعا الشمالي، دعت خلالها المسلّحين إلى إلقاء السلاح وتسوية أوضاعهم.

ـ أُصيبت امرأة إثر استهداف المجموعات المسلحة المنتشرة في درعا البلد، منطقة الضاحية في مدينة درعا، بالقذائف الصاروخية والرصاص.

– دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش في محيط بلدتي حيط وجلين في ريف درعا الغربي، وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

إدلب وريفها:

ـ قُتل شخصان، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين، قرب بلدة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة لـ “جيش العزة _الجيش الحر” قرب مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، دون ورود أنباء عن إصابات.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، عند أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

حماة وريفها:

ـ أُصيب عدد من الأشخاص بينهم 4 من مسلَّحي “هيئة تحرير الشام”، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، قرب قرية الكركات شمال بلدة قلعة المضيق في ريف حماه الشمالي الغربي.

ـ دخل وفد من الجيش التركي، إلى منطقة قلعة المضيق في ريف حماه الشمالي الغربي، لاستطلاع المنطقة، تمهيداً لإنشاء نقطة مراقبة.

المصدر: الاعلام الحربي