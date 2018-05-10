قال مسؤولون محليون الخميس ان خمسة اشخاص قتلوا في غارة شاركت فيها قوات اميركية وصومالية في جنوب الصومال.

واضاف المسؤول القبلي محمد علي معالين ان “مروحيتين عسكريتين” و “قوات خاصة أجنبية” شاركت في هذه الغارة التي وقعت مساء الأربعاء قرب أفغوي، البلدة الاستراتيجية التي تبعد ثلاثين كلم شمال غرب مقديشو.

من جهته، اكد قائد الشرطة المحلية ابراهيم عبدي وقوع الغارة قائلا إنها استهدفت متطرفين من حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

واضاف “كانت هناك غارة للقوات الخاصة الصومالية الليلة الماضية قرب أفغوي، استهدفت حركة الشباب لكن تم إبلاغنا عن سقوط ضحايا مدنيين”.

وغالبا ما تشارك قوات خاصة صومالية بعمليات إلى جانب القوات الاميركية التي تتولى تدريبها.

واشار معالين الى “خمس جثث لمزارعين ابرياء قتلتهم القوات الخاصة الليلة الماضية”.

بدوره، قال احد الاعيان التقليديين اسمه شامع يوسف “على الحكومة الصومالية أن تطرح أسئلة حول هذه الغارة الوحشية على المزارعين الأبرياء الذين كانوا نياما عند مقتلهم”.

من جهتها، اعلنت القيادة الاميركية لافريقيا انها تحقق في اتهامات حول سقوط ضحايا من المدنيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية