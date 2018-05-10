انهى عراقيو الخارج اليوم الاول لتصويتهم الانتخابي لاختيار ممثليهم عن الدورة الرابعة للبرلمان العراقي. وتاتي الانتخابات البرلمانية بعد انتصار الجيش والحشد الشعبي على داعش .

وقد سجلت مراكز الاقتراع اقبالاً كبيراً من العراقيين المغتربين والمنتشرين في بلدان المهجر والشتات، بواقع 58% في اليوم الاول فقط من التصويت.

في لبنان ادلى العراقيون باصواتهم في مركزين وسبعة اقلام في كل من بيروت الحمرا والشياح منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً من هذا اليوم الخميس، على ان يتم احتساب الاصوات وفرزها يوم غد الجمعة في تمام السابعة مساءً في مركز بيروت التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منطقة الحمرا.

يشار الى ان الاقتراع تزامن مع ما يعرف بالتصويت الخاص لعناصر الجيش والقوى الامنية والحشد الشعبي والمرضى في المستشفيات وذوي الاحتياجات الخاصة.