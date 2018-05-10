أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس ان القمة التاريخية المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستعقد في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو.

وقال في تغريدة “سنعمل معا لجعلها لحظة مميزة جدا من أجل السلام العالمي”، وذلك بعد ساعات من عودة ثلاثة أميركيين افرجت عنهم كوريا الشمالية.

ويأتي الاعلان بعد ساعات على استقبال ترامب ليلا ثلاثة اميركيين افرجت عنهم بيونغ يانغ.

وشكر ترامب الذي كان يتبادل الشتائم والتهديدات قبل اشهر مع كيم، الزعيم الكوري الشمالي معربا عن تفاؤله بنتائج اللقاء معه.

واستغرق الاتفاق على زمان ومكان القمة اسابيع.

وقال ترامب لدى استقبال الاميركيين “اعتقد انه سيكلل بالنجاح”، مذكرا بان الهدف الاساسي للعملية الدبلوماسية الحالية يبقى نزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

ولم يستبعد وزير الخارجية مايك بومبيو ان تستمر القمة لاكثر من يوم.

ونقلت وكالة انباء كوريا الشمالية عن كيم قوله ان القمة المقبلة فرصة “تاريخية” معتبرا انها ستساهم في بناء “مستقبل جيد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية