بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق الجنوبي خالية من المسلّحين مع الانتهاء من إخراج آخر دفعة منهم إلى شمال سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2018 - 20:27
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مصادر ميدانية للمنار: الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجولان المحتل أدت الى خسائر يتكتم عليها العدو
القيادة العامة للجيش السوري: بكفاءة عالية تمكنت منظومة دفاعنا الجوي من تدمير قسم كبير من صواريخ العدو
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات السورية أسقطت أكثر من نصف الصواريخ الإسرائيلية خلال الهجوم
مصدر في الخارجية السورية: السلوك العدواني للكيان الصهيوني لن يفلح في إحياء المشروع التآمري المهزوم في سوريا
مصدر في الخارجية السورية: مرحلة جديدة من العدوان على سوريا بدأت مع الأصلاء بعد هزيمة الوكلاء
الخارجية الروسية: أكدنا لنتانياهو ضرورة التخلي عن التصرفات الاستفزازية المتبادلة فالتصعيد بين ايران و"اسرائيل" أمر مقلق
نتانياهو قبيل انعقاد الحكومة المصغرة: إيران "تجاوزت الخط الأحمر" وفي حال قام الجيش السوري بعمل ضدنا سنستهدفه
وسائل إعلام العدو: ضرر اقتصادي كبير بسبب إلغاء الحجوزات السياحية في الشمال بعد أحداث الجولان
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم "حق إسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية"
الخارجية البريطانية تدعو إلى تجنب "أي تصعيد إضافي" للعنف بين إيران و"إسرائيل" لأنه لن يكون في مصلحة أحد
وزير الخارجية البحريني: يحق لأي دولة ومنها "إسرائيل" الدفاع عن نفسها ضد إيران وتدمير مصادر الخطر
نائب قائد قوات الحرس الثوري: الانسحاب من الاتفاق النووي هدفه إخضاع الشعب الإيراني للمطالب الأميركية غير المشروعة
ميركل للشيخ روحاني: للإبقاء على الاتفاق النووي وإجراء محادثات من أجل إطار أوسع يشمل البرنامج الصاروخي وأوضاع المنطقة
أردوغان للشيخ روحاني: قرار أميركا بالخروج من الاتفاق النووي خاطئ ولا يمكن قبوله إطلاقاً وأميركا هي التي ستخسر
الشيخ روحاني: قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن إيران وليعلم الأميركيون أنهم سيدفعون ثمن خروجهم من الاتفاقات الدولية
بلدات بيت سحم وببيلا ويلدا جنوب دمشق أصبحت خالية من الإرهابيين بعد إجلاء المسلحين مع عائلاتهم إلى الشمال السوري
مليون عنصر من القوات الأمنية العراقية يدلون بأصواتهم قبل الانتخابات التشريعية التي تجري يوم السبت المقبل
الرئيس عون في مؤتمر الطاقة الاغترابية: نؤكد رفض لبنان أي محاولة لتوطين النازحين بشكل مبطن
الوزير باسيل يوقع مشروع قانون لتغيير اسم وزارة الخارجية والمغتربين إلى "وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولي"
ميركل: مضى الزمن الذي كنا نعتمد فيه على الولايات المتحدة لحمايتنا وعلى أوروبا تولي أمورها بنفسها وهذا تحدٍ للمستقبل
مراسل المنار: استشهاد 3 نساء في غارتين لقوى العدوان على مزرعة في قرية عيال محمد بمديرية نهم
وزارة الصحة اليمنية لغوتيريش: من العار أن تساوي بين الضحية والجلاد والمدنيون في اليمن يقتلون يومياً دون أن يتحرك ضميرك
الدفاع المدني السعودي يدشن منظومة صفارات إنذار جديدة في الرياض وشرقي البلاد
كينيا: مقتل 41 شخصاً على الأقل بعد أن جرفتهم المياه جراء انهيار سد في وسط البلاد
أفغانستان: 10 قتلى هي حصيلة هجمات منسقة استهدفت مركزين للشرطة في كابول
ترامب يعلن أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 حزيران يونيو المقبل
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين الإثنين الساعة 5 عصرا في مجمع شاهد_ طريق المطار
بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق الجنوبي خالية من المسلّحين مع الانتهاء من إخراج آخر دفعة منهم إلى شمال سوريا
منذ 50 mins
10 May، 2018
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