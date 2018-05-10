أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني خلال اتصال هاتفي الخميس مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان ان اي عقوبات جديدة امريكية ضد ايران هي مخالفة للقرار 2231.

وأشار الرئيس روحاني الى ان “الاتفاق النووي اتفاق دولي مهم لتعزيز الاستقرار والأمن العالميين ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، وتابع ان “ايران باعتراف 11 تقرير من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ البداية ملتزمة بشكل كامل بجميع ما يترتب عليها في هذا الخصوص وتصرفت وفق ذلك”.

وأضاف روحاني ان “الاتفاق تم ابرامه من سبعة اطراف ووافقت عليها الأمم المتحدة”، ولفت الى ان “الحكومة الأمريكية تصرفت باحادية ونكثت بالاتفاق وانسحبت منه ونتوقع من باقي الاطراف وزعماء العالم إدانة هذه الخطوة”.

وأشار روحاني إلى أن “ما يهم إيران اليوم هو الاستفادة الكاملة من فوائد الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه”، واوضح انه “ينبغي على اوروبا ولا سيما الدول الخمس التي تتفاوض مع إيران أن تظل واضحة خلال الفترة القادمة القصيرة لتحديد موقفها والاعلان عن الاعمال التي ستقوم بها للتعويض عن انسحاب أمريكا”.

المصدر: مهر