أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في طهران الخميس أن موسكو وطهران ماضيتان في التنسيق الوثيق حول برنامج إيران النووي، بما يخدم مصلحة التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها “أكد الجانب الروسي الالتزام بالحفاظ على الاتفاقيات، واتفقت روسيا وإيران على استمرار التنسيق الوثيق في هذا الموضوع بما فيه مصلحة توفير التعاون الثنائي اللازم”، وأشار إلى أن “الطرفين ناقشا عددا من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

من جهته، قال ريابكوف إن “بلاده لا تخشى أي عقوبات أميركية محتملة ضدها بسبب تعاونها مع إيران”، ولفت الى أن “هذا التعاون يأتي ضمن القانون الدولي وأن العقوبات الأميركية ليست سببا لتغيير ذلك”.

وأضاف ريابكوف “سننطلق من حتمية استمرار التعاون الكامل مع إيران في جميع المجالات”، وتابع “نحن نتصرف بما يتطابق تماما مع كل القوانين الدولية وتشريعاتنا الخاصة”.

المصدر: سبوتنيك