هنأ رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بفوز اللوائح المدعومة من المقاومة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.

وأعرب لاريجاني في برقية ارسلها للسيد نصر الله “عن سعادته لفوز المقاومة اللبنانية في الانتخابات البرلمانية الناجحة واعلان الشعب اللبناني ثقته بمحور المقاومة”.

ولفت لاريجاني الى ان “هذا الفوز يثبت بوضوح ان الشعب اللبناني العظيم هو سند وداعم لابطال المقاومة الاسلامية الذين دعموا من خلال مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني ومحاربة الارهاب التكفيري الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة”.

واكد لاريجاني ان “وحدة الشعب والحكومة والجيش والمقاومة ستحقق مستقبلا مشرقا للشعب اللبناني والمقاومة الاسلامية”.

المصدر: تسنيم