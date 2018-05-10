أعرب السفير الصيني في روسيا لي هوي الخميس عن استعداد بلاده لبذل كل الجهود اللازمة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. واشار إلى أن “المطلوب هو الحفاظ على الاتفاق وليس بلورة وضع جديد”.

وقال السفير الصيني “تتمسك الصين بموقف ثابت من الاتفاق النووي مع إيران وتدعو الطرفين إلى الحوار والتوافق بشأن الوضع الذي يحيط بهذا الاتفاق الشامل اعتمادا على المحافظة على جديته وعموميته وليس السعي لبلورة وضع جديد”.

وشدد السفير الصيني على “استعداد بلاده للحفاظ على نهج موضوعي وعادل ومسؤول ومواصلة بذل الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق وتنفيذ مضمونه”.

المصدر: سبوتنيك