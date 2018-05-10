سيحضر الوفد الرسمي السوري لقاء أستانا المرتقب الشهر الجاري، ولن يكون هناك أي تغييرات في رئاسة وعضوية الوفد، بحسب ما افاد مصدر دبلوماسي لوكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء.

وقال المصدر الخميس “الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة سيترأس كالعادة وفد الجمهورية العربية السورية إلى لقاء أستانا المقرر عقده في الرابع عشر والخامس عشر من مايو/أيار الجاري”.

هذا واحتضنت أستانا في الـ21-22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الجولة الثامنة للمباحثات حول الأزمة في سوريا، وقد توصلت الدول الضامنة خلال هذه الجولة إلى اتفاقات بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشؤون تسليم المحتجزين وتبادل الأسرى.

المصدر: سبوتنيك