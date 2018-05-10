تواصل حركة “الجهاد الاسلامي” بمحافظة رفح فعالياتها داخل مخيم العودة حيث نظمت الخميس فعالية بعنوان “عودتنا حق لا تنازل عنه” بحضور قيادة وكوادر الحركة في المحافظة.

وأكد مسؤول “الجهاد” في رفح خالد زنون أن “هذه المرحلة هي محطة نضالية بارزة في حياة شعبنا”، وأشاد “بدور المشاركين بالمسيرات والذين أثبتوا حضورهم لتصل رسالتهم لكل العالم بأنه لا عودة عن حق العودة”.

وأوضح زنون أن “المشاركة في فعاليات مسيرات العودة هي أقل ما يمكن فعله للتعبير عن تمسكنا بحقوقنا لأن من له حق يجب أن يطالب به ويسعى خلفه بكل الوسائل المتاحة”.

وأشار زنون الى ان “الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه أكبر من المؤامرة وأعظم من التحديات”، ودعا “الاستمرار في الفعاليات والمزيد من الإبداع وصولا ليوم 14 أيار/مايو”.

المصدر: فلسطين اليوم