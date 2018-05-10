أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستبذل جهودا للإسراع في استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا. وشدد على ان “الضربات الصاروخية التي شنتها واشنطن وباريس ولندن غير قانونية وتضر بالعملية السياسية”.

وقال لافروف في حديث له الخميس “لقد لفتنا الانتباه إلى أن الضربات الصاروخية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا غير قانونية لانها نفذت تحت ذريعة كيميائية قبل أن تتمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إجراء بعثة تفقدية في موقع الهجوم الكيميائي المزعوم”، وتابع “بطبيعة الحال هذه الضربات أدت إلى ضرر كبير في جهود تفعيل العملية السياسية”.

المصدر: سبوتنيك