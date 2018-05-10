أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “بلاده وروسيا متفقتان في الرأي حول ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران”.

وقال ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي لافروف في موسكو: “نحن متفقون في الرأي حول أنه من الضروري الحفاظ على الاتفاق”، وأكد أن “إيران التزمت ويجب عليها الاستمرار بالكامل في تنفيذ شروط الاتفاق النووي” .

وأضاف ماس “من المهم الحفاظ على الالتزام بهذا الاتفاق وبالنسبة لنا ولشركائنا في فرنسا والمملكة المتحدة يعتبر التزام إيران مستقبلاً وبشكل كامل، بشروط التقييد والحظر التي يتضمنها الاتفاق بمثابة أمر حاسم”.

المصدر: سبوتنيك