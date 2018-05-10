تقدم رئيس الجمهورية البوليفارية الفنزويلية نيكولاس مادورو موروس، في بيان اليوم، “بإسم الشعب والحكومة الفنزويلية، بخالص التهاني للشعب الشقيق في الجمهورية اللبنانية في مناسبة هذا التعبير الديموقراطي الناجح الذي تجلى خلال عملية الإنتخابات البرلمانية التي جرت في 6 أيار 2018”.

وإذ حيت “حكومة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية، العملية الإنتخابية النموذجية التي جرت في لبنان”، أثنت على “جو الإحترام والسلم والوئام الذي ساد وعلى مشاركة المواطنين الكثيفة في الإنتخابات التي تعتبر الضامن للتقاليد والحامي للحقوق الديموقراطية لشعوبنا في تقرير مصيرها والحفاظ على سيادتها”.

وختم البيان: “تنتهز الجمهورية البوليفارية الفنزويلية هذه المناسبة، لتعيد تأكيد إستعدادها الدائم لتعزيز أواصر الصداقة التي تربطها بالجمهورية اللبنانية بهدف مواصلة السير قدما نحو بناء عالم متعدد الأقطاب والمراكز وأكثر إنصافا وعدلا وإنسانية لشعوبنا”.

المصدر: وكالات