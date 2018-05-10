استشهد وأصيب 12 مواطنا يمنيا الخميس في غارات لطيران العدوان السعودي الاميركي على منطقة الازرقين بالعاصمة صنعاء.

وأكد مصدر يمني “ارتفاع عدد ضحايا غارات العدوان التي استهدفت منزلا بمنطقة الأزرقين شمال العاصمة إلى 6 شهداء بينهم رب الأسرة وزوجته وطفلان ورجل في محل مجاور بالإضافة إلى إصابة ستة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال بجروح”.

وأضاف المصدر أن “جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة حتى اللحظة”، وأشار الى “تعثر عمل فرق الإنقاذ نتيجة التحليق المكثف لطيران العدوان”، وتابع أن “طيران العدوان عاود استهداف مطار صنعاء بغارتين وغارتين على تبة التلفزيون وغارة على النقل الثقيل في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء”.

المصدر: موقع انصار الله