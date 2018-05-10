مشهد يظهر كفاءة وكثافة التصدي من الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 10 2018 - 15:07
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مصادر ميدانية للمنار: الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجولان المحتل أدت الى خسائر يتكتم عليها العدو
الجيش السوري يستهدف بعشرات الصواريخ مواقع الاحتلال الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل رداً على العدوان الجديد
إعلام العدو: استهداف مواقع عسكرية في مرتفعات الجولان المحتل بنحو 40 صاروخا أطلقت من داخل الأراضي السورية
القيادة العامة للجيش السوري: بكفاءة عالية تمكنت منظومة دفاعنا الجوي من تدمير قسم كبير من صواريخ العدو
الطاقم الوزاري "الاسرائيلي" سيجتمع مساء اليوم لبحث المواجهة الأخيرة في سوريا
سانا: إسقاط عشرات الصواريخ المعادية بينما استهدفت أخرى عددا من كتائب الدفاع الجوي ومستودع ذخيرة
المتحدث بإسم جيش الاحتلال يعترف بسقوط 20 صاروخاً على المواقع الأمامية لجيش العدو بالجولان محمّلاً إيران مسؤولية الهجوم
اعلام العدو: الاستخبارات الاسرائيلية فشلت هذه المرة في الحصول على معلومات مسبقة عن الهجوم الليلة الماضية
وزير حرب العدو افيغدور ليبرمان: اسرائيل لم تحقق نصرا ساحقا وهي غير معنية بالتصعيد
ليبرمان محذرا حكومته من المبالغة في الثقة: على "اسرائيل" الاستعداد لكل السيناريوهات لأنها أمام عدو عنيد
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات السورية اسقطت أكثر من نصف الصواريخ الاسرائيلية خلال الهجوم
نائب رئيس لجنة الأمن القومي الايراني: لا وجود عسكريا لايران في سوريا ولا قواعد لها واسرائيل "تكذب"
نائب رئيس لجنة الأمن القومي الايراني: إيران ليس لها علاقة بالصواريخ التي ضربت أمس على كيان العدو
حركة حماس تؤكد على حق سوريا في الحفاظ على سيادتها والدفاع عن أراضيها بوجه الاعتداءات الصهيونية
حركة المجاهدين الفلسطينية تبارك القصف الصاروخي المقاوم على المواقع الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة
لجان المقاومة في فلسطين تنوه بالرد الصاروخي السوري الذي استهدف مواقع وأهداف العدو الصهيوني
وطنية: سقوط صاروخ أرض ــ أرض فجرا في محيط بلدة الهبارية خلال تبادل القصف بين القوات السورية والعدو
الخارجية الروسية: أكدنا لنتانياهو ضرورة التخلي عن التصرفات الاستفزازية المتبادلة فالتصعيد بين ايران و"اسرائيل" أمر مقلق
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: العقوبات الأميركية ضد ايران هي أحادية الجانب ولا صلة لها بمجلس الأمن
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: أوروبا لم يعد بامكانها الاعتماد على الولايات المتحدة "لحمايتها" في أي وقت
وزير خارجية ألمانيا: ندعو للحفاظ على الاتفاق النووي الايراني وننتظر ببالغ القلق التقارير عن التصعيد الخطير في الجولان
الرئيس الاسد يحمّل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة اضافة الى السعودية وتركيا وقطر مسؤولية الحرب في سوريا
الرئيس السوري لصحيفة يونانية: سوريا تحارب الارهابيين الذين هم جيش النظام التركي والاميركي والسعودي
العراق: انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات العراقية عبر اقتراع العسكريين والمغتربين
مصادر يمنية: استشهاد افراد اسرتين في غارات على منطقة الازرقين بصنعاء
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين (ذوالفقار) الإثنين الساعة 5 عصرا في ثانوية شاهد_ طريق المطار
مشهد يظهر كفاءة وكثافة التصدي من الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية فجر اليوم
منذ 12 mins
10 May، 2018
خبر وصورة
كفاءة وكثافة التصدي من الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية فجر اليوم
التصدي السوري للعدوان
التعليقات
ذات صلة
بالصور: لحظة تصدي المضادات الجوية السورية لصواريخ العدوان “الإسرائيلي” واسقاطها
ليبرمان يهدد بضرب منظومة “أس 300” المضادة للصواريخ إذا استخدمتها سوريا ضد “إسرائيل”
تجمع جماهيري حاشد في ساحة الأمويين بدمشق احتفاءً بعيد الجلاء وانتصارات الجيش
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..