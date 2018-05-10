أعلن مجلس بيروت في “المؤتمر الشعبي” تأييده للبيان الصادر عن إجتماع مرشحين بيروتيين في نادي الصحافة، ونيتهم تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بحجة التزوير والتدخل السلطوي ضدهم.

وطالب بيان صادر عن المجلس “السلطة القضائية المختصة بالتحقيق السليم لكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة كل من تورط في تزوير إرادة الناس”.

وثمن المجلس دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته بلا انتقائية أو تجزئة، داعيا” النواب الناجحين في بيروت من غير حزب المستقبل الى التعاون والتنسيق في ما بينهم للنهوض بالعاصمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية