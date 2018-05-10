صادرت سلطات العدو الإسرائيلي الخميس على قطعة أرض تعود لأحد سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس اقتحمت البلدة برفقة قوات الاحتلال وسلمت أحد أصحاب قطعة الأرض أمرا بمصادرتها لصالح ما أسمته البلدية العبرية بحجة المنفعة العامة وسط أجواء متوترة في المنطقة”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة الواسعة والمتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال على البلدة وسكانها في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق البلدة وسكانها لوقف المواجهات ضده في البلدة.

المصدر: فلسطين اليوم