قمعت قوات العدو الإسرائيلي الخميس مسيرة العودة السلمية التي نظمتها فصائل العمل الوطني ولجان المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان في بيت لحم المحتلة لمناسبة الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.

وانطلقت المسيرة من وسط مدينة بيت لحم بمشاركة ممثلي الفصائل الوطنية ومؤسسات اللاجئين وصولا إلى احدى التلال المطلة على مستوطنة “بهار حوما” المقامة على جبل أبو غنيم.

وردد المشاركون هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واكدوا “رفضهم لكافة قرارات الإدارة الاميركية بشأن القدس”.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه المشاركين بالمسيرة ما ادى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق”.

من جهته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” محمد اللحام أن “هذه المسيرة تؤكد حق شعبنا بالعودة والاستقلال ورفض المخططات الاسرائيلية والاميركية الرامية للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم