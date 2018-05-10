أطلق وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، اليوم، مؤتمر الطاقة الاغترابية في دورته الخامسة في مركز “سي سايد ارينا” البيال سابقا، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره، وبمشاركة عدد كبير من اللبنانيين المنتشرين، واعتبر في كلمته أنه:”بما أني لا احب الغربة وخسائرها، واتقبل الانتشار وافاداته، الا أنني لا اغتبط الا بالعودة، لما فيها من عودة للبنان الى هويته، وآمل ان يأتي اليوم الذي ننشئ فيه “وزارة العائدين” التي تعنى بتأمين كل مستلزمات العودة وضرورات التحفيز لها في اللغة والعمل والسكن والمجتمع والدولة. هكذا تكون الدولة اللبنانية تهتم لأمركم، مواطنين شركاء في المواطنة والكيان. هكذا تكون الخطوة النوعية المقبلة:

– أولا، كون عملية استعادة الجنسية هي قيد التطوير ونحن نتقدم من هذا المؤتمر للحكومة بمشروع قانون لتسهيل العملية وتوسيع هامش المستفيدين.

– ثانيا، كون عملية انتخاب المنتشرين هي موضوع مطالبة دائمة منا لزيادة عدد النواب الممثلين لكم في الخارج من 6 الى 12 الى 18 نائبا، ولمنحكم البطاقة الممغنطة لتكون بطاقتكم اللبنانية الموحدة ولتمكنكم أيضا من الاقتراع اينما كنتم.

– ثالثا، كون عملية تحفيزكم على الاستثمار بدأت بصدور تعميم مصرف لبنان باعطاء المنتشرين الفعليين قروض سكن وعمل بفوائد وآجال خاصة، منخفضة وطويلة، فإننا اليوم نتقدم بمشروع قانون يعطي المنتشرين حوافز مالية واقتصادية واجرائية مع منحهم بطاقة ممغنطة خاصة بهم.

– رابعا، كون عملية اعادة تنظيم الانتشار قد بدأت ومن خلال رفضنا لممارسة اي احتكار له وأي وصاية من الوزارة عليه، فإننا نعلن أيضا تقديمنا لمشروع قانون “المجلس الوطني للانتشار” الذي يلغي المادة 12 الشهيرة من قانون وزارة الخارجية، ويعطي للانتشار صحة تمثيله عبر مجلس عالمي منتخب، وللدولة واجب رعايتها، دون وصايتها، عبر المجلس الأعلى للانتشار برئاسة رئيس الجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية