لقي 32 شخص مصرعه، وأصيب 2500 آخرين إثر انفجار سد في مقاطعة ناكورو في كينيا. وقالت صحيفة “ذا ستار” الكينية اليوم الخميس، إن “عدد القتلى جراء انفجار سد في مقاطعة ناكورو ارتفع إلى 32 شخص”، بعدما سجل 21 وفاة في وقت سابق من اليوم. كما نقلت الصحيفة عن الصليب الأحمر في كينيا قوله إن “هناك العشرات من الأشخاص ما زالوا مفقودين، كما تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات المجاورة”. يشار إلى أن “جدران السد انفجرت بعد هطول أمطار غزيرة في البلاد، واجتاحت المياه المنازل وخطوط الكهرباء بالإضافة إلى مدرسة محلية”، بحسب الصحيفة، مضيفة أنه “أصيب 2500 شخص من أكثر من 500 عائلة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية