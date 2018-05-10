أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى الخميس، عن صدور توجيهات باعتقال فوري لكل من يمارس “ضغوطاً” على عناصر القوات الأمنية لدفعهم لانتخاب مرشح أو قائمة معينة. وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه، في حديث لـ “السومرية نيوز”، إنه “تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي تم نشر عناصر أمنية في كل مراكز الاقتراع الخاص لرصد أي محاولة للضغط على منتسبي القوى الأمنية لدفعهم لانتخاب تكتل أو مرشح معين خارج ارادتهم”. وأضاف العطيه، أن “التوجيهات كانت مشددة باعتقال فوري لكل من يمارس أي ضغوط واحالته للتحقيق”، متابعاً أن “شفافية الانتخابات مسؤولية وطنية وقائد شرطة ديالى أكد أن أبواب القيادة مفتوحة أمام أية شكوى وأن الموسسة تقف على مسافة واحدة من الجميع”.

وبدأت، صباح الخميس، عملية التصويت الخاص التي تشمل افراد القوات المسلحة بكافة صنوفها ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018. ويتنافس أكثر من 30 حزباً وتحالفاً سياسياً في انتخابات ديالى للظفر بـ14 مقعد حصة المحافظة في الدورة النيابية المقبلة.

المصدر: موقع السومرية نيوز