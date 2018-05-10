أكدت القيادة القطرية اللبنانية لحزب البعث العربي الإشتراكي أن “زمن الغطرسة الإسرائيلية قد ولى إلى غير رجعة، وأن سوريا المنتصرة على الإرهاب التكفيري ورعاته بفضل تضحيات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة والحلفاء وصمود شعبها الأبي، لن تقبل بعد اليوم أي انتهاكات للسيادة الوطنية السورية، وستقطع يد الإرهاب الصهيوني كما قطعت أيدي الإرهاب التكفيري، وأن صواريخ العز السورية التي دمرت فجر اليوم المراكز العسكرية الاسرائيلية في الجولان، ستطال العمق الإسرائيلي في مواجهة أي عدوان جديد يستهدف أراضيها وينال من عزة جيشها وكرامة شعبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية